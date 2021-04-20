Пол с подогревом и гранит на стенах: власти показали, как изменился подземный переход на Красном проспекте

Мэр Анатолий Локоть спустился в обновлённый переход. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

20 апреля в Новосибирске открыли часть перехода на Красном проспекте — от Новосибирской государственной филармонии до Первомайского сквера. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, теперь подземка комфортна и для прохожих, и для предпринимателей:

— Мы открываем первую очередь подземного пешеходного перехода, прежде всего — чтобы обеспечить безопасность прохода под Красным проспектом. Переход очень востребован жителями Новосибирска. Мы сохранили, как и обещали, торговые места. Но теперь здесь совсем другие условия: новая система вентиляции, пол с подогревом. Кроме того, во второй части перехода оборудуется туалет, которого здесь никогда не было. Финансирование — за счет УЗСПТС. Вся реконструкция оценивается в 105 миллионов рублей. Задача — ко Дню города переход полностью сдать. Это не первый и не последний такой объект. По этому же принципу был отремонтирован подземный переход у театра «Красный факел». На очереди — переход у ГПНТБ, — сказал на открытии мэр Анатолий Локоть.

Полностью переход отремонтируют ко Дню городу. Но и сейчас уже заметны перемены на 1200 квадратный метрах, куда пустили журналистов. Здесь смонтированы теплые полы, которые выложены гранитом. Им также облицованы стены и входные группы.

По словам директора МУП «УЗСПТС» Александра Мысика на следующей неделе планируется открыть выход к часовне Николая Чудотворца. А уже в после мая в подземку вернутся предприниматели: в конце этого месяца начнут ставить торговые павильоны, всего их будет 84. Работы будут вестись преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобства пешеходам.

— Переход запроектировали так, что он будет работать в круглосуточном режиме. Видеоконтролем будет охвачен весь переход, все входные зоны. Здесь предусмотрено помещение для охраны, где на монитор будут выводиться одновременно все картинки с видеокамер, — говорит Александр Мысик, добавляя, что сейчас на завершающей стадии — строительно-монтажные работы второй очереди (от филармонии до выхода к магазину «Иль де Боте»). И третью, финальную, очередь — выход к зданию на ул. Максима Горького, 78 — должны сдать к концу июня.

Площадь первой очереди — 1200 кв. метров (всего — 2080 кв. метров). Здесь смонтированы теплые полы, которые выложены гранитом. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.