В Новосибирске двое парней украли 6 пожарных рукавов из подъезда многоэтажки

В Новосибирске двое мужчин украли пожарные рукава из подъезда жилого дома. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске двое мужчин украли пожарные рукава из подъезда жилого дома. Их удалось поймать благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

— В Кировский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из жилого дома, на улице Беловежская. На место был направлен экипаж группы задержания. Консьерж дома рассказал прибывшим сотрудникам о том, что некоторое время назад по камерам видеонаблюдения заметил, что в один из подъездов дома вошел мужчина, а спустя некоторое время он вышел, неся на плече большую сумку красного цвета. После его ухода с лестничной клетки пропали 6 пожарных рукавов, — рассказали в Росгвардии.

Изучив записи с камер, сотрудники Росгвардии выяснили, как выглядит сам подозреваемый и автомобиль, на котором тот скрылся. Позже сотрудники вневедомственной охраны просмотрели онлайн трансляцию с камеры видеонаблюдения и заметили, что к одному из подъездов дома подъехала похожая машина. В салоне авто были двое мужчин, в одном из которых консьерж и узнал воришку. А в багажнике у сибиряков лежала сумка с украденными рукавами.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции.

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