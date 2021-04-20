Новосибирцы смогут поблагодарить врачей скорой помощи флешмобом в соцсетях

Новосибирцы смогут поблагодарить медсестер, фельдшеров и врачей неотложки за работу в рамках акции «Спасибо, скорая!». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирцы смогут поблагодарить медсестер, фельдшеров и врачей неотложки за работу в рамках акции «Спасибо, скорая!» в соцсетях. Ее запускает министерство здравоохранения Новосибирской области в рамках Дня работников скорой помощи, который в России впервые отметят 28 апреля.

Желающим принять участи в акции необходимо будет рассказать с хэштэгом #СпасибоСкорая историю о людях, которые ставят диагнозы, принимают сложные решения, реанимируют в любых ситуациях и в любых условиях, сказать им простые слова благодарности.

Сделать это нужно будет в социальных сетях регионального минздрава или на своей собственной странице.

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