Лучшую гарантийную поддержку бизнеса в стране предоставляют в Новосибирской области

Новосибирская область стала победителем в номинации «Лучшая гарантийная поддержка» в федеральном рейтинге центров «Мой бизнес». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская область стала победителем в номинации «Лучшая гарантийная поддержка» в федеральном рейтинге центров «Мой бизнес». Лучшие в стране центры назвали на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининграде. От нашего региона на мероприятии присутствовала команда при участии министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и руководителя регионального центра «Мой бизнес» Михаила Космынина.

Как отметил Андрей Гончаров, гарантийную поддержку и поручительства предпринимателям региона предоставляет Гарантийный фонд Новосибирской области, учрежденный минпромторгом в 2009 году. С 2020 года Фонд работает на площадке центра «Мой бизнес». За все время деятельности Фондом выдано 3637 поручительств, сумма поручительств составила 20,4 миллиардов рублей, сумма кредитов — 47,85 миллиардов рублей.

В рейтинге участвовали центры «Мой бизнес» из 84 регионов России. Они были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора малого и среднего предпринимательства в регионе. При расчете рейтинга было выделено 12 направлений и определены лидеры по каждому из них.

Напомним, центр «Мой бизнес» создан в регионе в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его задача — вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность.

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