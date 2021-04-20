В Новосибирске от коронавируса скончалась 100-летняя женщина

100-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса. Подробности о них опубликовал региональный оперштаб.

— За минувшие сутки скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 64 года, а также женщины в возрасте 61 год, 69 лет и 100 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1715 человек, — говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент в реанимации находятся 63 пациента. Среди них — 14 человек подключены к ИВЛ, так как не в состоянии дышать самостоятельно.

Всего, по информации оперштаба, за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 74 сибиряков. Так, с начала пандемии число зараженных жителей Новосибирской области выросло до 40 335 человек, среди них — 2394 детей. Число выздоровевших от коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 37 421 пациент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.