Сотрудники АО «РЭС» стали победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства по охране труда

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Очный формат соревнований стал возможным благодаря поэтапным ослаблениям ограничительных мер и строгому соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Специалисты по охране труда АО «РЭС», системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области, с готовностью приняли участие в конкурсе, как и в предыдущие годы.

По итогам нескольких соревновательных дней новосибирские энергетики стали лучшими среди специалистов в области охраны труда по всей стране. Ведущий инженер управления охраны труда и промышленной безопасности АО «РЭС» Татьяна Составкина заняла I место, а ее коллега Елена Никифорова стала серебряным призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В рамках конкурса оценивался уровень подготовки участников как в личном, так и в командном первенстве по целому комплексу критериев, в том числе знание нормативно-правовых актов в области охраны труда, навыки контроля и организации охраны труда на рабочем месте, знание порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, знание и навыки оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае. По всем этим дисциплинам специалисты АО «РЭС» показали лучшие результаты, в очередной раз подтвердив не только высокий уровень организации работы в области охраны труда и промышленной безопасности, поддерживаемый в компании, но и собственное профессиональное мастерство.