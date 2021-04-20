Сибиряк с ножом напал на охранника станции в Новосибирске

Новосибирец напал на охранника станции с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 20-летний горожанин напал на работника ЧОПа. Инцидент произошел на станции «Речной вокзал». Об этом во вторник, 20 апреля, рассказали в УТ МВД по СФО.

— Во время обхода остановочной платформы «Речной вокзал» охранник увидел спящего на лавочке пассажира. На просьбу проснуться и встать мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отреагировал агрессивно, достал из кармана нож и начал размахивать им перед работником ЧОПа, — уточнили в ведомстве.

Охранник не растерялся и применил к нападавшему физическую силу. Работник ЧОПа удерживал агрессивного сибиряка до приезда транспортной полиции.

Правоохранители, прибывшие на место ЧП, задержали злоумышленника и доставили в отдел. Нападавшим оказался 20-летний житель Новосибирска. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Примечательно, что задержанный уже нарушал закон. Ранее на него заводили уголовные дела за кражу, а также за незаконный оборот наркотических средств.

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