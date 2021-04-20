В Новосибирске националиста приговорили к колонии и к 2,5 годам жизни без интернета

Националист из Новосибирска призывал к терроризму в соцсети. Фото: УФСБ РФ по НСО.
Националист из Новосибирска распространял во соцсетях экстремистские материалы: он призывал пользователей интернета к терроризму. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
— В 2020 году Алексей Петров, являясь сторонником националистической идеологии, распространял в соцсети материалы, направленные на оправдание террористических методов противодействия правоохранительным органам и органам государственной власти, а также призывал пользователей Интернета к террористической деятельности: это подтвердила проведенная психолого-лингвистическая экспертиза. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства злоумышленника были найдены и изъяты патроны различного калибра, холодное оружие, а также героин в крупном размере, — рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.
В отношении экстремиста возбудили 6 уголовных дел, среди них — публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности, незаконное приобретение оружия и наркотиков. В декабре 2020 СК РФ по Новосибирской области соединил их в одно производство.
В апреле 2021 года первый Восточный окружной военный суд признал новосибирца виновным в совершении преступлений. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленнику запретили пользоваться интернетом в течение двух с половиной лет.
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