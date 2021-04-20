В Новосибирске в час пик закрыли станцию метро «Площадь Маркса»: рассказываем, что произошло

В Новосибирске перекрыли станцию "Площадь Маркса". Фото: Даба ДАБАЕВ

Во вторник, 20 апреля, в Новосибирске перекрыли станцию метро «Площадь Маркса». Это произошло в самый час пик, около 7:30, когда многие люди спешили на работу. В пресс-службе Новосибирского метрополитена КП-Новосибирск рассказали, что произошло.

— В 7:13 минут на станции «Речной вокзал» на первом пути произошло падение женщины на рельсы. Машинист состава применил экстренное торможение, после чего было снято напряжение с контактного рельса. Женщину подняли на платформу: видимых повреждений она не имела. На место вызвали «скорую помощь»: упавшую передали бригаде медиков, — рассказал изданию пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Известно, что последствия ЧП удалось оперативно ликвидировать: уже через 10 минут станции метро заработали в прежнем режиме.

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