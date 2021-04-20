«Ждем очередной трагедии?»: сибиряки пожаловались на открытый колодец, заполненный водой

Жители деревни Буньково под Новосибирском боятся, что в открытый колодец упадет ребенок и утонет. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 20 апреля, жительница деревни Буньково под Новосибирском рассказала об открытом и разломанном колодце, который находится на улице Молодежная. По словам сибирячки, объект опасен для местной детворы: в любой момент в него может угодить ребенок и утонуть. Фотографии колодца женщина опубликовала в соцсети.

— Он долгое время стоит открытый: разломан и доверху наполнен водой. Колодец ничем не огорожен, периодически оттуда отгоняем детей. Хочется задать вопрос работникам Коченевской администрации: ждем очередной трагедии, чтобы принять меры? — написала возмущенная сибирячка в группе «АСТ-54».

Женщина уточнила, что жители деревни неоднократно обращались к местным властям с просьбой устранить опасный объект или огородить его. Однако, по ее словам, никаких мер принято не было.

Мнения подписчиков паблика разделились. Многие убеждены, что на бездействие чиновников жаловать бесполезно. По их мнению, проще взять ситуацию в свои руки и самостоятельно устранить опасный объект.

— Щит из досок сверху положите.

— Ну вы все на тракторах, да на самосвалах, в районе. Самостоятельно кучу мусора туда выгрузите и все! Колодца нет!

— Вообще я не сторонник подхода «сделали бы сами», но засыпать такой колодец — дело максимум на час для одного человека, неужели проще сидеть и ждать? — написали комментаторы.

Однако некоторые уверены, что жителям деревни нужно добиваться действий от чиновников, пока не случилось трагедии.

— Идите и пишите заявление в прокуратуру, и фото прикладывайте, — посоветовали подписчики.

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