Новосибирцы раскритиковали организацию полумарафона в Академгородке

Новосибирцы раскритиковали организаторов полумарафона. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Академгородке состоялся VI Новосибирский весенний полумарафон, участниками которого стали более 1000 бегунов со всей России. Организаторы мероприятия, которое прошло в воскресенье, 18 апреля, подверглись серьезной критике со стороны горожан.

— В этом году в маршрут забегов зачем-то включили улицу Пирогова, на которой находится Центральная клиническая больница и четыре многоэтажки. Эта улица была заблокирована с 7.00 до 16 .00. Из-за этого к больнице не могли проехать скорые и жители домов из своего квартала. Проблему с машинами «скорой помощи» сотрудники ГИБДД решали уже во время соревнований, — пишет издание «Новая Сибирь».

Горожане, которых возмутила организация забега, оставили недовольные отзывы во соцсетях.

— Кому вообще пришла эта идиотская идея в голову, и кто это разрешил? Бегали бы по кругу — Морской, Ильича, повернули к универу направо, по Терешковой. Там хоть дополнительные выезды есть

— В планировании маршрута, наверное, и правда были допущены ошибки. Как минимум, нужно, чтобы экстренные службы могли везде беспрепятственно проехать. Но. Какие молодцы все, кто бежал, с огромным удовольствием и радостью наблюдала.

Стоит отметить, что в прошлые годы забег в основном проходил у Академпарка. В связи с чем у новосибирцев не было претензий, ведь на этом участке расположены офисные и промышленные объекты.

В целом, соревнования прошли в комфортной обстановке. Несмотря на холодную погоду, многие участницы были одеты в топы, а один мужчина и вовсе бежал маршрут в шортах.

Отметим, что выиграли полумарафон новосибирские спортсмены: Станислав Рябенков (результат — 1:10:02) и Наталья Тарасова (результат — 1:22:32).

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