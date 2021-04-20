Пробки на утро 20 апреля 2021 года в Новосибирске достигли 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 20 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Троллейная и Немировича-Данченко. В пробках стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Также затруднено движение по улицам Станционная и Станиславского.

Сложно проехать в сторону Октябрьского моста: серьезные заторы образовались на улицах Студенческая, Блюхера и площади Лыщинского.

На правом берегу ситуация с пробками чуть лучше. Здесь затруднено движение на улицах Большевистской, Добролюбова, Кирова и Гурьевской. Также затор наблюдается на улице Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 20 апреля, достиг 6 баллов.

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