Погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года обещает быть облачной и прохладной. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов.
— Во вторник, 20 апреля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днем -1…+1 градус. Ветер будет северо-западный со средней скоростью 5-10 метров в секунду, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 20 апреля будет ясно. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5…0. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 754-756 миллиметров ртутного столба.
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