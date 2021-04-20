Погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 20 апреля 2021 года обещает быть облачной и прохладной. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов.

— Во вторник, 20 апреля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днем -1…+1 градус. Ветер будет северо-западный со средней скоростью 5-10 метров в секунду, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 20 апреля будет ясно. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5…0. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 754-756 миллиметров ртутного столба.

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