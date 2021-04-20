В Новосибирске студента НГУ избили из-за фиолетовых волос и длинных ногтей

В Бердске студента НГУ избили из-за фиолетовых волос и длинных ногтей. Фото: предоставлено героем публикации

В Бердске студента НГУ избили из-за фиолетовых волос и длинных ногтей. Инцидент произошел вечером 15 апреля. Молодой человек вышел из дома на улице Горького 1, чтобы сходить в магазин, однако прямо у своего подъезда столкнулся с компанией весьма недружелюбно настроенных парней.

— Было еще светло, и я даже подумать не мог, что нарвусь вот так вот на что-то подобное. Парней этих я видел в первый раз. Когда я вышел из дома, они пошли мне навстречу, остановили и стали докапываться. Вроде как они хотели, чтобы я поучаствовал в какой-то их шутке или что-то такое, толком не помню. Я старался на это не реагировать и игнорировать их. Но когда я попытался уйти, мне прилетели удары по лицу, — пояснил КП-Новосибирск пострадавший студент.

У молодого человека вырвали тоннель из уха. Фото: предоставлено героем публикации

Парень пытался обороняться, даже достал перцовый баллончик, однако растерялся и попал им на себя. В результате произошедшего студент получил на лице ссадины и гематомы. Хулиганы также порвали ему мочку уха, вырвав ему тоннель. Сам молодой человек предполагает, что такую агрессию у них могла вызвать как раз таки его нестандартная внешность.

— Очень вероятно, что их внимание привлекла моя внешность. Ну, то есть, им нужно было до кого-то докопаться, а тут вышел я с фиолетовыми волосами и ногтями. Сейчас я вообще боюсь выходить на улицу. И, собственно, без крайней необходимости я стараюсь этого не делать. Психотерапевт назначил мне лечение из-за резко повысившейся тревоги и панических атак. Я благодарен за поддержку друзьям и близким, — пояснил сибиряк. — Мне кажется, люди так агрессивно реагируют на внешность других из-за какой-то своей эмоциональной незрелости. Как будто бы они застряли лет на 30-40 назад. Но сейчас уже другое время и мыслить так уже неактуально.

Молодой человек уже прошел судебно-медицинскую экспертизу, снял побои и написал заявление в полицию.

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