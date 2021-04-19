В Новосибирске ищут 19-летнего парня, не вернувшегося с прогулки

Молодой человек пропал утром 19 апреля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В городе Искитим в Новосибирской области ищут пропавшего 19-летнего Данила Багрова. Молодой человек пропал утром 19 апреля. Он оставил на дома записку о том, что идет гулять, однако домой так и не вернулся. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-зеленые брюки, черные ботинки и черную шапку.

По словам поисковиков, молодому человеку в силу имеющегося у него заболевания требуется принимать определенные лекарства. Кроме того, из-за особенностей здоровья сибиряк может быть дезориентирован.

Известно также, что молодой человек уже пропадал два года назад. Тогда он был найден сотрудниками полиции.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Данил или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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