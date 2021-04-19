Введено ограничение движения грузовиков в Новосибирской области с 19 апреля 2021 года

Начали действовать ограничение движения грузовиков в Новосибирской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начали действовать ограничение движения грузовиков в Новосибирской области с 19 апреля 2021 года. Об этом сообщается в официальном документе на сайте мэрии. Там сообщается, что введенные меры связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период и направлены на сохранение их целостности. Действовать ограничения будут по 24 мая 2021 года.

— Ввести на автомобильных дорогах временное ограничение движения транспортных средств: с грузом или без груза — с нагрузкой на ось более 6 тонн; перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике согласно приложению 2 к настоящему постановлению — с нагрузкой на ось более 7 тонн, — сообщается в тексте документа.

Сейчас движение большегрузов разрешается только по десяти улицам: Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе и Немировича-Данченко.

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