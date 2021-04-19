Следователи проверяют информацию о нападении собаки на 5-летнего ребенка под Новосибирском

Следователи проверяют информацию о нападении пса на 5-летннего ребенка под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Новосибирской области проверяет информацию о нападении собаки на 5-летнего мальчика в Бердске. Известно, что животное сорвалось с цепи и укусило ребенка за лицо. После случившегося пострадавшего мальчика доставили в больницу и прооперировали.

— По факту опубликованной в СМИ информации о нападении собаки на ребенка организована доследственная проверка. Следствие проверит все факты, изложенные в опубликованном материале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В администрации Бердска КП-Новосибирск подтвердили факт нападения собаки на ребенка. Однако подробный комментарий обещали предоставить позже.

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