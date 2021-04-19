Бежали в топах и шортах, чтоб скорее пришло тепло: в Академгородке прошел Весенний полумарафон

Девушки оделись на полумарафон совсем по-летнему. Фото: Алена МАРТЫНОВА

18 апреля в Академгородке прошел VI Новосибирский Весенний полумарафон, в котором приняли участие более тысячи бегунов со всей России. Было довольно прохладно, но некоторые участники оделись совсем по-летнему.

Участники говорят, что во время бега им было даже жарко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Температура воздуха была всего 6 градусов. Но этого было достаточно, чтобы девушки облачились в топы и шортики, а один мужчина и вовсе бежал в одних шортах.

Для Елены Черепановой это был первый полумарафон. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Светило солнце, уже почувствовалось приближение настоящей весны, и я решила побежать в шортах и майке. Я не замерзла, мне было даже жарко! — поделилась с КП-Новосибирск участница полумарафона Елена Черепанова. — Это был мой первый полумарафон — я впервые бежала такую большую дистанцию. Меня очень вдохновил мой новый знакомый, с которым вместе бежали: Анатолий Максимович, ему 79 лет, и он пробежал 61 марафон и очень много полумарафонов! Я за это и люблю спортивные события — ведь там можно познакомиться с удивительными людьми.

Елена и 79-летний Анатолий Березин из Тобольска на финише. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Организатор забега Павел Розанов отметил, что в этом году маршрут у полумарафона новый. Раньше старт и финиш забега был под башнями Академпарка, а теперь возле главного корпуса НГУ. Участники бежали две дистанции: 21,1 километр и 5 километров, а еще был старт северной ходьбы на 5 километров.

Полумарафон собрал более тысячи участников со всей России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошлом году Весеннего полумарафона не было — его пришлось перенести из-за пандемии. Два года бегуны ждали Весенний полумарафон.

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