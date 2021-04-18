В Новосибирске трое мужчин скончались от коронавируса: рассказываем, что о них известно

Самому старшему было 72 года.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске от коронавирусной инфекции умерло еще трое мужчин. Такие данные приводит оперштаб Новосибирской области.
— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 43 года, 62 года, 72 года. Всего с начала пандемии от коронавируса умерло 1 707 человек, — передает последние данные оперштаб.
За сутки в больницы госпитализировано 1312 пациентов. На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 67 человек, а к аппаратам ИВЛ подключили еще 12 новосибирцев.
— По данным на 18 апреля из больниц выписали 19 человек, — сообщает оперштаб.
Напомним, что губернатор Андрей Травников заявил о том, что после 30 апреля планируется продлить коронавирусные ограничения. Это делается для того, чтобы не допустить в регионе третьей волны COVID-19.
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