В Новосибирской области «Тойота» насмерть сбила 61-летнего мужчину

Пенсионер шел по проезжей части. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области иномарка насмерть сбила пешехода. ДТП случилось в ночь на 18 апреля.

— Около часа ночи в городе Чулым на улице Элеваторная, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 61-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу машинам, — пояснил Начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Пострадавший сибиряк скончался около шести утра в Чулымской ЦРБ. На месте работали сотрудники ГИБДД, в настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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