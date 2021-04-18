Новосибирцы спустились в подземелье Академгорода: показываем яркие фото

По всему подземелью танутся провода и трубы. Фото: Никита КАЛЬХИН,

Новосибирцы спустились в подземелье Академгородка. Изучая «подземный мир» ребята сделали несколько ярких фотографий.

Ребята бродили по подземному миру 4 часа. Фото: Никита КАЛЬХИН,

— Это технические подземелья Академгородка. О них мало кому известно. Мы бродили там 4 часа, но так и не нашли одного определенного выхода. Проходы такие большие, что можно ездить на велосипеде, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин, один из парней, который туда спустился.

Из подземелья множество выходов наверх. Фото: Никита КАЛЬХИН,

По словам Евгения, в подземных коридорах множество дверей, которые ведут в другие здания, лес. Многие из них находятся под сигнализацией, поэтому открывать их ребята побоялись.

Проходы настолько большие, что там можно кататься на велосипеде. Фото: Никита КАЛЬХИН,

— Выйти из этого подземелья можно любым способом. Различные двери тут через каждые 300 метров, но мы решили, что как попали под землю, так же и выйдем, — уточнил сибиряк.

Что это за помещения и как давно они там находятся никому неизвестно. Возможно, этот лабиринт проходит под всем Советским районом.

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