До -16! Синоптики огорошили прогнозом по Новосибирску на следующую неделю

Ночью столбики термометров опустятся до -16. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую область идет резкое похолодание вместе с сильным ветром. Такой прогноз на следующую неделю дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— 19 апреля днем температура воздуха составит -1…-6 градусов, а ночью опустится до -14 градусов. 20 апреля ночью похолодает до -16 градусов. Ожидается, что выпадет немного снега, — обещают метеорологи. — В понедельник, порывы северного ветра, достигнут 18 метров в секунду.

По данным сайта «Gismeteo» 19 апреля похолодает всего до — 6 градусов, а в течение всего дня будет идти снег с дождем. На следующий день будет еще одна холодная ночь. Столбики термометров покажут -9 градусов.

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