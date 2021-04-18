В Новосибирской области четыре собаки стали жертвами живодера

Зоозащитники написали заявление в полицию. Фото: предоставлено Светланой Щербаковой.

В Новосибирской области на трассе обнаружили 4 трупа собак. Об этом КП-Новосибирск рассказала зоозащитница Светлана Щербакова.

— Мы увидели информацию в социальных сетях, что на трассе лежат тела псов, и решили съездить проверить, правда ли это. Как сообщали люди, трупы животных находились недалеко от города Куйбышева. Они лежали в кювете на Булатовской трассе, как ехать в детский лагерь «Незабудка», — сообщила КП-Новосибирск Светлана.

По словам зоозащитницы, жертвами живодера стали домашние псы. Перед смертью неизвестный над ними жестоко издевался.

— У кого-то из собак проволока на задней ноге осталась привязанная, у другой повреждены уши. Остается только догадываться, что этот изверг делал с животными, — возмущается женщина.

Светлана уже написала заявление в полицию. Правоохранители забрали тела, и им предстоит выяснить причину смерти животных.

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