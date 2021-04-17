Сибиряка, сообщившего о теракте на ГЭС, задержали в аэропорту «Толмачево»

Полицейские быстро вычислили шутника. Фото: Андрей КОПАЛОВ

48-летний житель Новосибирска позвонил в службу «112» и поделился информацией, что группа иностранцев из страны ближнего зарубежья планирует теракт на плотине ГЭС.

Экстренные службы провели обследование стратегического объекта, но никаких взрывчаток не обнаружили.

— 15 апреля в аэропорту «Толмачево» сотрудники центра «Э» совместно с оперативниками УФСБ по Новосибирской области, а также полицией на транспорте задержали звонившего мужчину. М оказался ранее судимый за убийство местный житель. Он как раз планировал вылетать из Новосибирска в Москву, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Поездка лжеминера теперь отложилась на некоторое время. По факту ложного сообщения об акте терроризма проводится проверка.

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