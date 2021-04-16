В Новосибирской области межпоселковый газопровод протяженностью 103 километра построят до 2025 года

У Черепановского завода строительных материалов появилась новая котельная. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в ходе рабочей поездки в Черепановском районе. Там ему продемонстрировали результаты реализации технической части концессионного соглашения инфраструктурной модернизации котельных и тепловых сетей. В качестве примера выступила котельная Черепановского завода строительных материалов.

— Мы преследуем две основные цели, реализуя такие комплексные соглашения: дать жителям новый качественный уровень услуг и уйти от убытков, от субсидирования из бюджета этих непроизводительных расходов. Больше в Черепаново мы выпадающие из областного бюджета доходы финансировать не будем. Остались работы по благоустройству — безоговорочно, весной здесь порядок должен быть наведен. В следующий отопительный сезон мы должны войти идеально, безо всяких оговорок и возможных сбоев, — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников побывал в ходе рабочей поездки в Черепановском районе. Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников также отметил, что программа энергоэффективных мероприятий на территории Новосибирской области будет продолжена. По его словам, следующий проект, касающийся модернизации теплосетей и котельных, будет реализован в рабочем поселке Мошково.

В ходе рабочей поездки были также обозначены приоритеты при реализации программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы. В рамках этой программы от ГРС Черепаново запланировано проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Черепаново к с. Шурыгино Черепановского района, с. Шипуново, р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области», протяженностью 103 километра. Построить газопровод планируют до 2025 года.

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