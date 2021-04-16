На трассе под Новосибирском перевернулся автомобиль: это попало на видео

Автомобиль перевернулся на трассе под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 16 апреля, на трассе Р-255 «Сибирь» произошло серьезное ДТП. Здесь, между поселками Кошево и Мошково, перевернулся легковой автомобиль. Очевидцы опубликовали в соцсети момент аварии.

— Водитель седана LADA Granta не справился с управлением на повороте и вылетел с дороги, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как автомобиль несколько раз переворачивается и вылетает в кювет. По словам очевидцев аварии, водитель легковушки выжил, его доставили в больницу. Свидетели заявили, что он был в состоянии опьянения.

В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются. В региональной ГИБДД обещали прокомментировать инцидент позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber