В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: что о них известно

Еще 5 жителей НСО умерли от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 16 апреля, стало известно, что от коронавируса скончались еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности об умерших опубликовал оперативный штаб региона.

— Еще пять пациентов с ранее подтвержденным диагнозом умерли от коронавируса за минувшие сутки. В числе умерших — мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет, 77 лет, а также женщины в возрасте 59 лет, 65 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 1 700 человек, — говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент в отделениях реанимации находятся 69 пациентов. Среди них — 15 подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Также известно, что за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 82 сибиряков. С начала пандемии коронавирус выявили у 40 043 человек, среди них — 2370 детей. По информации оперштаба правительства, уже 37 295 жителей Новосибирской области смогли побороть болезнь.

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