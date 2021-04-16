ГУФСИН опроверг, что мать умершего от побоев 6-летнего мальчика покончила с собой в СИЗО Новосибирска

Наталью нашли мертвой в камере СИЗО. Фото: соцсети/Никита Манько.

В Новосибирске в СИЗО найдена мертвой Наталья Мутогарова, об этом сообщил ее отец. Ее подозревали в убийстве 6-летнего сына, которое произошло 19 марта в поселке Кудряшовский.

— Она совершила суицид. Спасти ее не удалось. Мне по телефону позвонила следователь Марина, говорит нашли ее в одиночной камере вчера во время ужина. Меня вызвали на опознание, — сообщил КП-Новосибирск отец Натальи Вячеслав.

При этом в ГУФСИН такую информацию не подтверждают:

- Информация данная не соответствует действительности, - говорит Олег Огуля, старший инспектор пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области.

Напомним, Мутоганову вместе с мужем арестовали 21 марта и предъявили им обвинение в убийстве 6-летнего сына. Оперативники нашли тело мальчика с множественными телесными повреждениями. Как установили следователи, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика.

— Они дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, его начали избивать руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных травм ребенок скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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