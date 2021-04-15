Таксист с ножом изнасиловал пассажирку на трассе под Новосибирском

Полицейские установили личность подозреваемого. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Преступление произошло вблизи федеральной трассы «Новосибирск -Павлодар». По версии пострадавшей, водитель такси в пути следования свернул с дороги в лес и, угрожая ножом, ее изнасиловал.

— Вечером 14 апреля 22-летняя жительница Новосибирска обратилась в Кочковскую районную больницу за медицинской помощью. Сибирячка рассказала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны таксиста. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сыщики уже установили личность предполагаемого извращенца. Им оказался 28-летний житель города Роман А. Судя по его страничке в социальных сетях, парень помолвлен и у него есть маленькие дети. Сейчас с подозреваемым работают оперативники.

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