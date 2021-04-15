В Новосибирске от коронавируса умерли 4 пенсионера

Еще 4 пенсионера умерли от коронавируса в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за сутки еще 4 человека скончались от коронавируса. Все умершие — старше 65 лет. Новые данные опубликовал оперативный штаб регионального правительства.

— Еще 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом скончались. Среди них — мужчины в возрасте 78 лет, 84 года, а также женщины в возрасте 68 и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 695 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 73 человека. Из них — 14 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели еще 80 человек. С начала пандемии опасный диагноз подтвердился у 39 961 сибиряка, в том числе у 2 354 ребенка. Также известно, что с начала вспышки 37 234 пациентов выздоровели.

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