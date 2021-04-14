Животных в Новосибирском зоопарке будут охранять электропастухи. Фото: "Сибкрай".

В Новосибирском зоопарке металлические ограждения меняют на тонкие электрические сети. Электропастухи уже охраняют вольеры лам, альпак и яков. Кроме того, они появились у львов и тигров. В зоопарке планируют убрать железные прутья с большинства вольеров.

— Минусов у таких ограждений нет, — рассказал изданию «Сибкрай» Сергей Казанин, заместитель директора Новосибирского зоопарка. — Плюс, однозначно, что убирается металлическое ограждение, которое было смонтировано еще в Советском союзе и которое не несет какой-то декоративной ценности.

Он уточнил, электропастухи не опасны для животных и людей. Они не могут нанести травм и повреждений. Как правило, если животное один раз заденет такую сеть, то больше к ней не подойдет. Для людей действие электрических ограждений почти незаметно. По словам Сергея Казанина, однажды в Праге он испытал на себе, как работает электропастух.

— Животное было таким хорошим, замечательным, пушистеньким. Я протянул руку, чтобы его погладить и задел электропастуха. Знаете, раньше были батарейки старые? Похожее действие. То есть там импульс небольшой и у меня машинально сократились мышцы, и рука сама назад убралась. Не осталось никаких ожогов, никаких травм, — отметил заместитель директора Новосибирского зоопарка.

Он добавил, что у многих животных электропастухи создают эффект нахождения в натуральной природе. При этом выглядят такие заборы гораздо естественнее, чем металлические.

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