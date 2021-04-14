В Новосибирске приставы арестовали спорткар Marussia за долги по аренде

Судебные приставы арестовали спорткар бренда Marussia Motors из-за долгов по оплате аренды. Фото: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы арестовали спорткар бренда Marussia Motors из-за долгов по оплате аренды. Если должник и взыскатель не договорятся, то автомобиль будет продан.

— Между конструкторским бюро «Спектр», занимающимся возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors и МАУ «Городской центр развития предпринимательства» возникли разногласия по оплате аренды производственных помещений, на сумму более 400 тысяч рублей. Представители муниципального учреждения обратились в суд с иском о взыскании долга. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования истца, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Судебные приставы прибыли на производственную площадку организации и арестовали автомобиль, комплектующие детали и оборудование, принадлежащее должнику. Само помещение было опечатано.

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