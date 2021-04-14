В Новосибирске студента нашли мертвым после вечеринки

17-летний подросток найден мертвым. Фото: vk.com

В Новосибирске в загадочной гибели 17-летнего студента авиационного колледжа сейчас разбираются следователи. Парень пропал еще 5 апреля. Его отец подключил к поискам полицию.

Сотрудникам МВД удалось выяснить, что подросток был на вечеринке у друзей, а после этого перестал выходить на связь. Нашли его уже в морге.

— Вчера родители опознали тело своего сына. Парня доставили 10 апреля с улицы Революции в городскую больницу без каких-либо документов, где он впоследствии скончался. Предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом. Более точная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что погибший характеризовался в колледже с положительной стороны, хорошо учился, в плохих компаниях его раньше никто не видел.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семье погибшего молодого человека.

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