Под Новосибирском ребенок провалился в яму на детской площадке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске маленький мальчик провалился в яму на детской площадке. Ее после проведения ремонтных работ оставила коммунальная служба. Об инциденте, который случился во дворе дома № 18 на улице Вокзальная, КП-Новосибирск рассказал депутат Чебаненко Олег Юрьевич.

— Ребенок шел по двору с родителями и провалился в яму. Она оказалась неглубокой, а взрослые помогли мальчику выбраться. В результате инцидента мальчик, к счастью, не пострадал, — уточнил изданию Олег Чебаненко.

По его словам, коммунальщики обязаны устранять последствия своих работ. Оставлять ямы на детских площадках — недопустимо. В любой момент в них могут угодить дети и получить травмы. По словам депутата, коммунальная служба в ближайшее время ликвидирует яму, в которую угодил мальчик.

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