В Новосибирской области раздавили две тонны нелегальных груш

Фрукты уничтожили бульдозером. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.

Во время проверки на одном из складов в Новосибирске Россельхознадзор обнаружили 192 ящика груш, запрещенных к ввозу на территорию страны. При осмотре ящиков сотрудники ведомства нашли следы уничтожения идентификационных знаков, однако, по оставшимся буквам маркировки «PL» чтало ясно, что фрукты имеют польское происхождение.

- 2304 килограмма подкарантинной продукции изъяли и уничтожили механизированным способом, - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области. - Партию фруктов вывалили на землю, смешали с грунтом и утрамбовали бульдозерами.

В ведомстве рассказали, что за 2021 год уничтожили 3677 килограммово нелегальных груш.

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