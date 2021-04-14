«От удара вылетели стекла»: в Новосибирске пассажирский автобус столкнулся с маршруткой

Автобус столкнулся с маршруткой на Бердском шоссе. Фото: "АСТ-54".

В среду, 14 апреля, в Первомайском районе Новосибирска пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Об инциденте, который случился на остановке «Таловая», в соцсети рассказали очевидцы.

— На Бердском шоссе автобус № 54, отъезжающий от остановки общественного транспорта «Таловая», притерся с маршруткой, у которой после ДТП появились различные повреждения на правом борту, от удара у нее вылетели стекла, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

Как уточнили КП-Новосибирск в региональной ГИБДД, авария обошлась без пострадавших. По словам очевидцев, ДТП незначительно затруднило движение в сторону центра города.

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