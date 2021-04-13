Диетолог рассказал, как вывести вредные вещества из организма

Диетолог рассказал, почему для человека важен процесс детоксикации организма.

Главный внештаный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутелян, рассказал о процессе детоксикации в организме человека, и почему очень важен для здоровья современного человека.

По словам медика, процесс избавления от ненужных человеку компонентов в организме происходит постоянно. Но, учитывая неблагоприятную экологическую обстановку, ему стоит уделять больше внимания. В первую очередь для этого необходимо правильно питаться, соблюдая, в частности, питьевой режим. Для хорошей работы организма человеку необходимо выпивать два литра воды в день. При таком питьевом режиме вредные вещества выводятся из нашего организма.

Врач также отметил, что для полноценного функционирования человеческий организм нуждается в постоянной подпитке.

— Это весь комплекс витаминов и целого ряда микроэлементов, минералов, которые входят в состав ферментов и борются с активными радикалами. Также есть ферменты антиоксидантной защиты, например селен и содержащиеся в плодах ягод биологические соединения. Они ответственны за экспрессию, работу генов, синтезирующих работу ферментов, отвечающих за антиоксидантную защиту, — пояснил Виктор Тутельян изданию NEWS.ru.

Диетолог уверяет, если употреблять достаточное количество животного белка и омега-3-кислот, включать в пищу плоды растений, ягод и следить за богатством рациона, то организм сам будет постоянно очищаться.

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