В Новосибирске у сотрудника службы безопасности отобрали рюкзак с 5 миллионами рублей

Полицейские разыскивают преступника, укравшего 5 миллионов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел рано утром в пятиэтажном доме на Красном проспекте в Новосибирске: преступник с газовым баллончиком напал на сотрудника службы безопасности финансовой организации в подъезде. Злоумышленник брызнул в лицо мужчине и вырвал у него из рук рюкзак.

— По словам новосибирца, в рюкзаке находились документы и 5 миллионов рублей. Опознать нападавшего потерпевший не готов. С места преступления полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения. Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Также мужчине, который лишился крупной суммы наличных, предложили добровольно пройти исследование на полиграфе.

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