В Новосибирской области пенсионера насмерть придавило «Жигулями» в собственном гараже

Медики констатировали смерть сибиряка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в селе Козино Усть-Таркского районМестный житель пошел в гараж ремонтировать машину и долго не возвращался. Супруга решила проверить, чем занимается муж, и позвать его на обед. Зайдя в пристройку, она увидела, что ее супруг без сознания лежит под машиной.

— «Жигули» упали с домкрата как раз в тот момент, когда под кузовом лежал хозяин. Несколько тонн металла придавили пенсионера насмерть, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сдвинуть тяжелое авто с места женщина не смогла и стала звать на помощь соседей. Увы, спасти мужчину не удалось: от полученных травм он умер.

Сейчас полиция проводит проверку. Скорее всего, это ЧП будет квалифицировано как несчастный случай.

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