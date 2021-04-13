«Так велели голоса за стеной»: в Новосибирске сын убил спящую мать и пытался покончить с собой

Убийцу могут отправить на принудительное лечение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в доме по улице Связистов в Новосибирске. Сын поздней ночью набросился с ножом на спящую мать-пенсионерку, несколько раз ударил ее ножом в грудь и спину.

— Сибиряк уверял, что совершить преступление ему приказали голоса за стенкой,— сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

После расправы над матерью мужчина попытался покончить с собой, но не смог довести задуманное до конца. Спасти женщину медики не успели, а вот 42-летнего пациента скорая помощь доставила в больницу.

— Подозреваемый в убийстве состоит на учете у психиатра. Сейчас он находится в городской больнице. Меру пресечения ему еще не избирали. Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber