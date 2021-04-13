«Так велели голоса за стеной»: в Новосибирске сын убил спящую мать и пытался покончить с собой

Убийцу могут отправить на принудительное лечение.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Трагедия произошла в доме по улице Связистов в Новосибирске. Сын поздней ночью набросился с ножом на спящую мать-пенсионерку, несколько раз ударил ее ножом в грудь и спину.
— Сибиряк уверял, что совершить преступление ему приказали голоса за стенкой,— сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
После расправы над матерью мужчина попытался покончить с собой, но не смог довести задуманное до конца. Спасти женщину медики не успели, а вот 42-летнего пациента скорая помощь доставила в больницу.
— Подозреваемый в убийстве состоит на учете у психиатра. Сейчас он находится в городской больнице. Меру пресечения ему еще не избирали. Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер