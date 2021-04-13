«Он бегал у поездов два дня»: сибирячка бросила на вокзале собаку, купленную на «Авито»

Пес два дня бегал среди поедзов. Фото: Алена Сивцова

Сибирячка на «Авито» купила собаку породы мастино. Из Кургана животное ей доставили поездом. Пес несколько дней ехал в одном купе с проводницей. Проблемы начались сразу после того, как поезд прибыл в Новосибирск.

— Собака не смогла спуститься из вагона по ступенькам. Тогда женщина, которая встречала пса, силой его столкнула с двухметровой высоты, а после этого попыталась надеть паводок, но напуганное животное сопротивлялось. Тогда женщина решила, что пес агрессивен и попросту бросила его у вагона. После этого животное весом 60 килограммов бегало среди поездов два дня, пока не нашло пристанище в огороде ближайшего дома, — рассказала КП-Новосибирск Алена Сивцова.

Сейчас животное временно находится у Алены Сивцовой. Со слов сибирячки, к собаке едва можно подойти, пес сильно напуган. В ближайшее время с животным начнут работать специалисты. Только после этого собаке будут искать новый дом.

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