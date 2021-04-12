Появилось видео, как подростки грабят сервисный центр по ремонту мобильных в Новосибирске

Налетчик пытался сломать видеокамеру. Фото: скриншот с видео.

Трое юных разбойников в начале апреля совершили дерзкий налет на торговую точку по продаже и ремонту мобильных телефонов в центре Новосибирска. Парни в черных толстовках и медицинских масках, угрожая ножом продавцу отобрали у него 11 айфонов и 100 тысяч рублей из кассы. Хозяин сервисного центра оценил ущерб в миллион рублей.

— По версии следствия, двое несовершеннолетних 15-ти и 17-ти лет совместно с неустановленным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на продавца магазина, похитили мобильный телефон потерпевшего и имущество, имевшееся в магазине после чего с похищенным скрылись с места преступления. Судом по ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СК.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. На коротких кадрах, которые оказались в распоряжении редакции КП-Новосибирск, видно, как один из налетчиков пытается сбить систему видеонаблюдения, прежде чем угрожать продавцу. Остальные участники разбоя и сотрудник сервисного центра в кадр не попадают.

Следователи продолжают поиск третьего члена юной банды. Для него тоже подготовили обвинение.

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