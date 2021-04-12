«Собирали всей семьей»: новосибирцы соорудили из картона двухметровую ракету

Семья новосибирцев соорудила огромную ракету из картона. Фото: Владимир захаров/"Вконтакте".

Семья Захаровых из Новосибирска основательно подготовилась к конкурсу поделок, который объявили в детсаду в преддверии Дня космонавтики. Они соорудили из картона огромную ракету. Глава семьи, Владимир Захаров, поделился в соцсети фотографиями готового «космического аппарата».

— У дочки в детском саду объявили конкурс на лучшую поделку ко Дню космонавтики. Мы решили принять участие и основательно взялись за дело. Ракету из картона собирали всей семьей: я, супруга и нашла 5-летняя дочка. На изготовление поделки ушли все выходные. Подготовили из картона детали, затем скрепили их скотчем. После уже готовую ракету покрыли белой акриловой краской, — рассказал КП — Новосибирск сибиряк Владимир Захаров.

На изготовление поделки ушли все выходные. Фото: Владимир Захаров/"Вконтакте".

По словам мужчины, ракету отдали на выставку в детский сад. На фоне других изделий она вышла самой большой: высота поделки составила примерно 2 метра. Теперь новосибирцы надеются, что их старания оценят, и им удастся выиграть конкурс.

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