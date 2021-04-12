В ДТП под Новосибирском «Москвич» разорвало на части: водитель чудом выжил

На трассе под Новосибирском "Москвич" разорвало на части. Фото: "АСТ - 54".

Крупное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирска. Здесь, в воскресенье, 11 апреля, столкнулись два седана: «Тойота» и «Москвич». Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места аварии.

— На трассе Р-256 на участке между станциями Керамкомбинат и Дорогино столкнулись седаны Toyota Carina и ИЖ «Москвич-412», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На кадрах к посту видно, что «Тойота» получила серьезные повреждения передней части, а «Москвич» вылетел в кювет и буквально развалился пополам. По словам очевидцев, в ДТП пострадали мужчины, которые находились в «Тойоте», а водитель отечественной легковушки чудом выжил и сбежал с места ДТП. Однако нашлись свидетели, которые уточнили, что спустя время мужчина, управлявший «Москвичом», вернулся на место ДТП.

— У человека был шок! И был он совершено трезвый! Мы лично проезжали там, при нас водитель пришел обратно. Он курил без остановки и просто спрашивал, все ли живы! Спросили у него, что произошло, он ответил, что тормозил! Видимо, хотел свернуть в деревню. 100% будет информация, все узнают, а не ваши догадки. Там ограничения есть по скорости, явно «Тойота» не 60 километров в час ехала! — написала одна из подписчиц группы, ставшая очевидцем аварии.

По словам большинства комментаторов, водителю «Москвича» невероятно повезло. По их мнению, то, что он выжил в таком ДТП — настоящее чудо.

В региональной ГИБДД КП - Новосибирск уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших. В ведомстве устанавливают обстоятельства случившегося.

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