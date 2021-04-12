В Новосибирске на парковке сгорел фургон: это попало на видео

В Новосибирске сгорел бесхозный фургон. Фото: стоп-кадр.

Пожар произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Здесь, в ночь на понедельник, 12 апреля, на улице Калинина вспыхнул припаркованный фургон. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места ЧП.

— На площади Калинина на парковке вспыхнул фургон «Иж». Прибывшие на место огнеборцы сбили пламя, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

Как отметили комментаторы, сгоревший фургон давно бесхозно стоял на парковке.

— Там на площади есть мертвые машины, стоят годами, может поджег кто автохлам.

— Давно стоит. Окна все разбиты, используется как мусорка продавцами местными, — написали подписчики группы.

На видео к посту видно, что пламя вырвалось из-под капота автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

— Сигнал о возгорании поступил в 23:50. Уже через три минуты пожарный расчет был на месте происшествия. Горел автомобиль и мусор на открытой территории. Через 11 минут огонь на площади 4 квадрата был ликвидирован, — сообщили КП — Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания.

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