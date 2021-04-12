Погода в Новосибирске на 12 апреля 2021 года: в город пришла весна

В регион пришло тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 12 апреля 2021 года точно порадует горожан: синоптики Западно-Сибирского УГМС обещают, что будет тепло и без осадков.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит плюс 8 — плюс 10 градусов тепла. По области в некоторых районах столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов, в северных районах будет чуть холоднее - плюс 7 градусов. Ночью в регионе похолодает до минус 2 градусов. Поэтому на дорогах возможна гололедица. Осадков не ожидается, возможен ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Сайта «Яндекс. Погода» предупреждает сибиряков об облачности вечером и небольшом дожде ночью. Атмосферное давление составит 760-765 миллиметров ртутного столба.

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