Погода в Новосибирске на 11 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 11 апреля 2021 года будет тепло и солнечно. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит +8...+10 градусов, к вечеру похолодает до -1...-3 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Весь день будет светить солнце, но будет дуть северно-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет 766-769 миллиметров ртутного столба.

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