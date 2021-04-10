Лесная куница «захватила» балкон сибирячки: ей пришлось вызывать спасателей

На балкон к жительнице Академгородка забралась лесная куница. Фото: Ирина Черникова.

Необычной историей поделилась жительница Академгородка в Новосибирске. По словам женщины, к ней на балкон четвертого этажа забралась лесная куница. Нежданная гостья напугала хозяйку квартиры: ей пришлось звонить в экстренные службы. Известно, что зверек нагрянул к сибирячке в среду, 7 апреля.

— Сначала я увидела странного зверя на дереве, рядом с моим балконом: ее на видео снимал мальчик. Видно было, что животное напугано: металось туда-сюда по веткам. Приглядевшись к нему, решила, что это соболь. Спустя несколько минут услышала на балконе странный шорох, подумала может белки наведались или синицы, решила проверить. Вышла, а передо мной из одного угла в другой пролетает зверь, размером с большого кота! Не знаю, как я ноги не переломала, когда залетала обратно в квартиру. Сразу же позвонила в 112, сообщила, что у меня зверь на балконе, хищный. Они уточнили, как выглядит животное, а также попросили не выходить на балкон. Предупредили, что зверь может быть опасным из-за бешенства. Немного позже мне перезвонили из районного отдела полиции и сказали, что ко мне придет участковый, — рассказала КП — Новосибирск Черникова Ирина.

Пока женщина ждала полицейских, ей удалось поснимать лесную гостью: та охотно позировала сибирячке через стекло. На кадрах, которыми поделилась с редакцией Ирина, видно, что зверек с любопытством изучал обстановку балкона.

По словам женщины, полицейские перепутали адрес, и пока она пыталась сориентировать их, куница вылезла через створку и спустилась вниз. Когда участковые пришли, они все-таки составили протокол, записав, что на балкон сибирячки забрался соболь.

Чуть позже с женщиной связались зоозащитники. Они пояснили, что к Ирине наведалась лесная куница, а не соболь. Соболей, по словам представителей зоозащиты, в окрестностях Академгородка нет. А вот куница действительно могла быть опасна. Зоозащитники рассказали Ирине, что весной у куниц возможны гон и неадекватное поведение.

После случившегося Ирина видела лесную гостью, сидящей на дереве рядом с подъездом. Затем соседи говорили, что зверек забрался на чердак дома. Сейчас сибирячка надеется, что куница все-таки вернулась в родные края, подальше от шумного города. Также Ирина уточнила, что протокол, который в полиции оформили на «соболя», уйдет в архив.

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