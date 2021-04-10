«Боюсь играть с ним в финале»: новосибирец напугал соперников знаниями на шоу «Слабое звено»

Сибиряк показал отличный результат на шоу "Слабое звено". Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска Яков Шерешевский стал участником шоу «Слабое звено». На программе, эфир которой вышел 9 апреля, он показал отличные знания и профессиональную игру. Сибиряк не дошел до финала, так как другие участники побоялись сыграть с ним.

В начале шоу Яков рассказал, что ему 28 лет и он работает организатором. Уже в первом раунде он вышел в лидеры: уверенно и без ошибок ответил на все вопросы Марии Киселевой. Второй и третий раунды стали не столь успешны для сибиряка: он допускал ошибки, но в целом, держался уверенно. В четвертом раунде Яков стал самым сильным звеном: он без ошибок ответил на 4 вопроса ведущей.

Другие игроки увидели в Якове опасного конкурента — перед финальным раундом они исключили его из игры, назвав самым слабым звеном. Одна из участниц шоу поделилась, что побоялась играть с ним в финале и предпочла остаться с более слабым соперником.

— У вас стратегия: сначала выкинули самого сильного игрока, а теперь профессионала — Якова, — прокомментировала выбор участников ведущая Мария Киселева.

Как рассказал на шоу сам сибиряк, он доволен результатом, который показал на программе.

— Мне не стыдно было принять участие в этой игре — я своим результатом доволен. Мне будет, что рассказать. Сегодня у меня был дебют, и я считаю, что он состоялся, — поделился сибиряк.

Корреспондент КП — Новосибирск связался с Яковом Шерешевским. Он пообещал поделиться впечатлениями и подробностями об игре чуть позже.

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