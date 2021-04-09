Пробки в Новосибирске на вечер 9 апреля 2021 года: стоит улица Нарымская

В пятничный вечер пробки достигли 7 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 9 апреля 2021 года: из-за аварии на улице Нарымская образовался затор. Как сообщают карты «2ГИС» загруженность на дорогах достигла 7 баллов.

— Пробка собралась на Дуси Ковальчук, Нарымская, Восход. Так же заторы сковали улицы Большевистская, Зыряновская, Кирова и Автогенная, — говорится на картах.

На левом берегу автомобилистам долго придется простоять в пробке на Ватутина, Покрышкина. На Троллейной и Невельского так же невозможно проехать. По словам автомобилистов, такой затор образовался из-за железнодорожного переезда, который очень часто закрывают.

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